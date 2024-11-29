وذكر البنك، الخميس، أن قروض القطاع الخاص زادت خلال أكتوبر بنسبة 1.6 بالمئة سنويا بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، وهي نفس نسبة النمو في سبتمبر.

وارتفع معدل نمو القروض للأسر خلال الشهر الماضي بنسبة 0.8 بالمئة سنويا بعد نموها بنسبة 0.7 بالمئة خلال الشهر السابق، في حين زادت القروض للمؤسسات غير المالية بنسبة 1.2 بالمئة مقابل زيادة بنسبة 1.1 بالمئة خلال سبتمبر.

كما أظهرت البيانات ارتفاع المطالبات المستحقة على القطاع الخاص خلال أكتوبر بنسبة 1.2 بالمئة وهي نفس نسبة الزيادة في الشهر السابق.

وسجلت مقياس القاعدة النقدية المعروفة باسم "إم3" في منطقة العملة الأوروبية الموحدة نموا بنسبة 3.4 بالمئة سنويا، وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين، مقابل 3.2 بالمئة خلال سبتمبر.

في الوقت نفسه ارتفع المقياس الأضيق نطاقا للقاعدة النقدية "إم1" بنسبة 0.2 بالمئة بعد تراجعه بنسبة 1.3 بالمئة خلال سبتمبر، ليسجل أول ارتفاع له منذ ديسمبر 2022.