وأشارت وكالة بلومبرغ إلى تداول مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي صورة لرسالة بريد إلكتروني غير معلنة موجهة من "بي.واي.دي" الموجود مقرها في مدينة شينتشين تطلب فيها الشركة من إحدى الشركات الموردة خفض أسعار التوريد بنسبة 10 بالمئة .

من ناحيته قال لي يونيفي المسؤول في إدارة العلاقات العامة ومدير الترويج للعلامة التجارية في "BYD" إن "المفاوضات السنوية مع الموردين ممارسة شائعة في صناعة السيارات . نحن نضع التخفيضات المستهدفة في الأسعار بشكل مسبق أمام الموردين. وهي طلبات غير ملزمة لهم ويمكننا التفاوض معا بشأنها".

وتشير رسالة البريد الإلكتروني إلى أن بي.واي.دي تجهز نفسها لمواجهة المزيد من تخفيضات الأسعار في العام المقبل.

واشتعلت حرب الأسعار في سوق السيارات الكهربائية بالصين خلال العامين الماضيين مما أدى إلى موجة من الاندماجات واقتراب الشركات الأصغر في القطاع من حافة الهاوية.

وتحالفت شركات السيارات الغربية مثل فولكس فاغن الألمانية وستيلانتس متعددة الجنسيات مع شركتي شبينغ وشيغيانغ ليبموتور تكنولوجي الصينيتين للاستفادة من خبراتهما في مجال السيارات الكهربائية، في حين بدأت شركتا صناعة السيارات الكهربائية الفارهة هاي فاي ودبليو.إم موتور الموجود مقرها في شنغهاي إجراءات إشهار الإفلاس.

في المقابل فإن بي.واي.دي لم تتضرر إن لم تكن استفادت من الفوضى الحالية في سوق السيارات الكهربائية.

وفي وقت سابق من العام الحالي أطلقت الشركة موجة جديدة من تخفيضات الأسعار في مختلف قطاعات السوق ورفعت حصتها السوقية وقلصت حصص المنافسين.

ونجحت الشركة الصينية مؤخرا في إزاحة منافستها الأميركية تسلا عن قمة سوق السيارات العالمية من حيث المبيعات ورفعت هامش أرباحها إلى 22 بالمئة وهو الأعلى منذ عام.