وسجّل سوق أبوظبي العالمي "ADGM" زيادة كبيرة بواقع 215 بالمئة في إجمالي حجم الأصول تحت الإدارة بحلول نهاية الربع الثالث 2024 مقارنة بالربع الثالث 2023، مما يعكس مسار نموه السريع كمركز رائد لإدارة الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويُبرز هذا النمو أيضاً قدرات سوق أبوظبي العالمي على استقطاب مديري الأصول رفيعي المستوى وصناديق الاستثمار وشركات الأسهم الخاصة، ما يرسخ مكانته كوجهةً مفضلةً للاستثمار المؤسسي حول العالم، حيث انعكس ذلك أيضاً من خلال ارتفاع عدد مديري الأصول والصناديق في أبوظبي العالمي إلى 128 يديرون حالياً 156 صندوقاً، وذلك مع نهاية الربع الثالث 2024.

ومن الشركات التي انضمت مؤخراً خلال الربع الثالث من عام 2024 "بي جي آي أم"، و"نوفين" و"إليسيوم مانجمنت".

ويُذكر أن "بي جي آي أم" هي شركة إدارة أصول أميركية بمحفظة استثمارية بقيمة 1.33 تريليون دولار، فيما يبلغ حجم الأصول تحت الإدارة التي تديرها "نوفين" 1.2 تريليون دولار.

ومن الشركات الأخرى المنضمة شركة "ستونبيك" وهي شركة رائدة في مجال الاستثمارات البديلة ومتخصصة في أصول البنية التحتية والأصول العقارية، بالإضافة إلى شركة "جيمكورب كابيتال".

وخلال الربع الثالث من العام 2024، شهد سوق أبوظبي العالمي ارتفاعاً بنسبة 33 بالمئة في عدد التراخيص الجديدة للشركات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.