ووفق عدد الجريدة الرسمية الصادر في مصر، الخميس، فقد تضمن التشكيل عضوية كل من، رامي أحمد عادل أبوالنجا نائبا لمحافظ البنك المركزي، وطارق محمد بدوي الخولي نائبا لمحافظ البنك المركزي، ومحمد فريد صالح القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما تضمن التشكيل علي محمد علي فرماوي خبيرًا تكنولوجيًا، ونجلاء أنور الأهواني خبيرة اقتصادية، وشريف حسين كامل محمد خبيرًا ماليًا، ومحمد عثمان إبراهيم الديب خبيرًا مصرفيًا.

كما تضمن التشكيل، سميحة السيد فوزي كخبيرة اقتصادية، وعصام محمد عبدالهادي عامر خبيرًا محاسبيًا ماليًا، وخالد إبراهيم صقر علي خبيرًا اقتصاديًا.