وقال المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا، الخميس إن معدل التضخم ظل ثابتا عند 2.4 بالمئة.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع التضخم إلى 2.6 بالمئة هذا الشهر، بعد ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في ألمانيا 2.4 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر.

وبلغ معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، 3.0 بالمئة في نوفمبر.

وتأتي البيانات الألمانية قبل صدور بيانات التضخم في منطقة اليورو غدا الجمعة.

وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم ارتفاع التضخم في منطقة اليورو إلى 2.3 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني من 2.0 بالمئة في أكتوبر.