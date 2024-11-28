وقالت المنظمة إن الأجور الحقيقية العالمية نمت في عام 2023 بنسبة 1.8 بالمئة، مع توقعات بنمو بنسبة 2.7 بالمئة لعام 2024، وهي أعلى زيادة في أكثر من 15 عاما.

وأضافت المنظمة في (تقرير الأجور العالمية 2024-2025) الصادر الخميس، في جنيف، أن التفاوت في الأجور انخفض في حوالي ثلثي بلدان العالم منذ عام 2000، لكن برغم هذا الاتجاه الإيجابي، لا تزال هناك فروقا كبيرة في الأجور في جميع أنحاء العالم.

ولفتت منظمة العمل الدولية إلى أن التفاوت في الأجور قد انخفض منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وذلك بمعدل متوسط ​​يتراوح من 0.5 إلى 1.7 بالمئة سنويا، حيث حدثت أكبر الانخفاضات بين البلدان ذات الدخل المنخفض، وتراوح متوسط ​​الانخفاض السنوي من 3.2 إلى 9.6 بالمئة في العقدين الماضيين.

أوضحت المنظمة أن التفاوت في الأجور يتراجع بوتيرة أبطأ في البلدان الأكثر ثراءً حيث يتقلص سنويا بنسبة تتراوح بين 0.3 و1.3 بالمئة في البلدان ذات الدخل المتوسط ​​الأعلى وبين 0.3 إلى 0.7 بالمئة في البلدان ذات الدخل المرتفع.

قال التقرير إن اقتصادات مجموعة العشرين المتقدمة سجلت انخفاضا في الأجور الحقيقية لمدة عامين متتاليين (-2.8 بالمئة في عام 2022 و-0.5 بالمئة في عام 2023)، وظل نمو الأجور الحقيقية إيجابيا لكلا العامين في اقتصادات مجموعة العشرين الناشئة (1.8 بالمئة في عام 2022 و6 بالمئة في عام 2023).

وذكر أن العمال بأجر في آسيا والمحيط الهادئ واسيا الوسطى والغرب وأوروبا الشرقية شهدوا زيادات في أجورهم الحقيقية بمعدل أسرع من أولئك في أجزاء أخرى من العالم .