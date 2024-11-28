وقالت الوكالة إن تصنيف العراق عند "B-" يعكس اعتماده الكبير على السلع الأساسية وضعف الحوكمة وارتفاع مستوى المخاطر السياسية.

كما توقعت أن يتسع عجز الموازنة العراقية إلى ثمانية بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، من اثنين بالمئة في 2023، وإلى متوسط ​​12.4 بالمئة خلال الفترة 2025-2026.

ورجحت وكالة فيتش ارتفاع نسبة الدين الحكومي العراقي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 47.7 بالمئة بحلول نهاية عام 2024، ليصل إلى 56.5 بالمئة بحلول 2026 مع زيادة اقتراض الحكومة لتمويل العجز المرتفع.