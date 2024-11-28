وجاء في الوثيقة الصادرة عن الهيئة الوطنية للبيانات مؤخرا، أن الصين ستعمل على تحقيق التوازن في نشر بوابات الاتصالات الدولية عبر مناطقها الشرقية والوسطى والغربية، وتوسيع قنوات المعلومات الدولية عبر الغواصات والكابلات الأرضية، وإنشاء شبكة إنترنت عبر الأقمار الاصطناعية تدمج المرافق الفضائية والأرضية.

كما جاء في المبادئ التوجيهية، أن الصين ستسهل التدفق الحر للبيانات على نطاق واسع ومنخفض التكلفة وستعمل على تشجيع الصناعات واستكشاف بنية تحتية تكنولوجية جديدة بنشاط في مجالات مثل سلاسل الكتل والحوسبة التي تحافظ على الخصوصية، بهدف توفير بيئة توصيل بيانات منخفضة التكلفة وفعالة وموثوقة لكل من المعاملات المركزية واللامركزية.

وتخطط الدولة لتعزيز التطبيق المبتكر لتقنيات الشبكات الناشئة وخفض تكلفة نقل البيانات بين مناطقها الشرقية والغربية، بحسب "شينخوا".

وتتفوق شبكة الجيل الخامس-أيه على شبكة الجيل الخامس الحالية، من حيث السرعة وزمن الانتقال ونطاق الاتصال واستهلاك الطاقة، ويمكنها تحقيق مستوى ذروة معدل البيانات من 10 غيغابت في الثانية للتنزيل وغيغابت واحد في الثانية للتحميل، فضلا عن زمن انتقال على مستوى الميلي ثانية والاتصال منخفض التكلفة لإنترنت الأشياء.

وقد بدأت مدن مثل بكين وشانغهاي بالفعل في تقديم خدمات شبكة الجيل الخامس-أيه في بعض الأحياء.