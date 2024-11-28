ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن ماروسفاري القول " نحن نرفض أي نوع من هذه التحركات الأحادية مثل هذه، حتى إذا جاءت من دولة حليفة- عندما تمثل تهديدا على إمدادات الطاقة ".

وأضاف" نحن نعمل على التوصل لحل".

وأوضح" إمدادات الغاز الروسي تمثل جزءا مهما من إمدادتنا".

وفرضت واشنطن عقوبات جديدة على بنك غازبروم، الخميس الماضي، تمنعه من التعامل مع أي صفقات جديدة متعلقة بالطاقة تمس النظام المالي الأمركي وتحظر تجارته مع الأميريكيين وتجمد أصوله في الولايات المتحدة.

وبنك غازبروم هو أحد أكبر البنوك الروسية وهو مملوك جزئيا لشركة الغاز المملوكة للدولة غازبروم. وكانت أوكرانيا تحث الولايات المتحدة على فرض المزيد من العقوبات على البنك، الذي يتلقى مدفوعات مقابل الغاز الطبيعي من عملاء غازبروم في أوروبا.

وفي يونيو الماضي، وافق الاتحاد الأوروبي على فرض حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا والتي استهدفت للمرة الأولى صادرات الغاز الروسي.