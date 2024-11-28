وخلال الاجتماع الذي شهد توقيع 15 اتفاقية جديدة، تم الإعلان عن تنظيم الدورة الرابعة لقمة "إنفستوبيا 2025" في العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال يومي 26 و27 فبراير المقبل، تحت عنوان "تسخير قوة الاستثمار الضخمة"، والتي سوف ترتكز على 3 محاور رئيسية وهي، "حوارات إنفستوبيا" و"مجتمعات إنفستوبيا الاستثمارية" و"إنفستوبيا ماركت بليس"، والتي ستضم تنظيم عدد من منتديات الأعمال العالمية والطاولات المستديرة ومنها منتدى رجال الأعمال العرب والصينيين ومنتدى مسابقة 100 شركة من المستقبل لريادة الاعمال، وإطلاق دفعة جديدة من الشركات الناشئة ضمن مبادرة 100 شركة من المستقبل، وكذلك مسابقة Fast Forward Challenge بالتعاون مع DHL.

وستعمل إنفستوبيا خلال العام 2025 على تنظيم جولات جديدة لحوارات "إنفستوبيا العالمية" في عدد من الأسواق الحيوية على المستوى الإقليمي والعالمي ومن أبرزها ميامي وقبرص والمجر والدورة الثالثة من "إنفستوبيا أوروبا" في ميلانو، وذلك في إطار رؤيتها لتعزيز آفاق التعاون مع مجتمعات الأعمال وبناء شراكات مستدامة.

وقال عبدالله بن طوق المري: "نجحت قمة "إنفستوبيا" خلال نسخها الثلاث الماضية في ترسيخ مركزها كمنصة استثمارية مبتكرة تسلط الضوء على فرص الاستثمار العالمي، وتطوير الشراكات المستدامة في قطاعات الاقتصاد الجديد لا سيما التكنولوجيا المالية والبنية التحتية والطاقة النظيفة والاقتصاد الدائري والإبداعي والرعاية الصحة والذكاء الاصطناعي، حيث جذبت القمة منذ تأسيسها في العام 2021 وحتى الآن أكثر من 5000 مشارك من رجال الأعمال والمستثمرين وكبريات صناديق الاستثمار والمؤسسات الصناعية والتكنولوجية ورواد الأعمال من 59 دولة حول العالم".

وأضاف: "ستشهد النسخة الرابعة لقمة "إنفستوبيا" بالتعاون مع شركائنا مجموعة متنوعة من منتديات الأعمال والطاولات المستديرة، والتي ستتضمن استشراف اتجاهات الاستثمار المستقبلية إقليمياً وعالمياً، واستعراض مقومات بيئة الأعمال في الدولة والممكنات المتاحة للاستثمار، وكذلك دعم جسور التعاون مع مجتمعات الأعمال، بما يعزز من مكانة الإمارات كوجهة رائدة عالمياً للأعمال والاستثمار، ويرسخ دورها كشريك عالمي ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر في ضوء مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031"، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

وقدم بن طوق خلال الاجتماع عرضاً تقديمياً حول الإنجازات التي حققتها "إنفستوبيا" منذ انطلاقها وحتى الآن، ومن أبرزها تنظيم 13 جولة لـ "حوارات إنفستوبيا العالمية" والتي استهدفت أسواق بارزة شملت ميلانو ولندن سنغافورة وموناكو، وإطلاق مجموعة Next50" Investopia" والتي تضم نخبة من مؤسسي شركات إماراتية مبتكرة حققت نمواً استثنائياً في عدد من القطاعات الاقتصادية، وكذلك تعزيز الشراكة مع مبادرة "100 شركة من المستقبل" بهدف دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة في قطاعات الاقتصاد عبر فعاليات "إنفستوبيا".

ومن جانبه، قال محمد عبد الرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار: "على مدى النسخ الثلاث الماضية، أثبتت قمة "إنفستوبيا" نجاحها في تحسين بيئة الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفتح آفاق جديدة للاستثمار العالمي في قطاعات الاقتصاد الجديد، فضلاً عن بناء شراكات استراتيجية مع شركات محلية وعالمية".