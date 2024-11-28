وأشارت صحيفة "إل إيكونوميستا" الإسبانية إلى أن صفقة بهذا الحجم لن تحتاج إلى الحصول على موافقة المفوضية الأوروبية لاتمامها، مضيفة أن سعر الصفقة يمكن يصل إلى 100 مليون يورو.

كما نقلت وكالة "بلومبرغ"، عن متحدث باسم إير فرانس-كيه.إل.إم القول في بيان عبر البريد الإلكتروني إن المحادثات "بشأن التعاون التجاري" بين الشركتين مازالت جارية.

وأضاف المتحدث أن "إير فرانس" و"إير يوروبا" "لهما مصلحة مشتركة في تعزيز تعاونهما التجاري".