وقررت لجنة السياسة النقدية في بنك كوريا خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 3 بالمئة، وذلك خلال اجتماع لتحديد سعر الفائدة في العاصمة سول.

وجاء هذا القرار بعد شهر من قيام البنك المركزي بخفض الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية، مشيرا إلى ما وصفه بعلامات واضحة على استقرار التضخم.

وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا أن يبقي بنك كوريا المركزي معدلات الفائدة دون تغيير عند 3.25 بالمئة.

خفض توقعات النمو الاقتصادي

في سياق متصل، خفض بنك كوريا المركزي الخميس توقعاته لنمو كوريا الجنوبية هذا العام إلى 2.2 بالمئة من توقعاته السابقة البالغة 2.4 بالمئة في أغسطس كما خفض توقعاته للعام القادم من تقديراته السابقة البالغة 2.1 بالمئة إلى 1.9 بالمئة وسط تباطؤ نمو الصادرات وضعف الطلب المحلي، بحسب وكالة "يونهاب" الرسمية.

وتوقع صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير صدر الأسبوع الماضي أن ينمو الاقتصاد الكوري بنسبة 2.2 بالمئة هذا العام و2 بالمئة في عام 2025.

وفيما يتعلق بالتضخم، خفض البنك المركزي توقعاته لعام 2024 إلى 2.3 بالمئة من توقعاته السابقة البالغة 2.5 بالمئة، وتقديراته للعام المقبل من تقديراته السابقة البالغة 2.1 بالمئة إلى 1.9 بالمئة.

وجاء خفض البنك المركزي توقعاته للنمو في الوقت الذي سجلت فيه الصادرات، وهي محرك رئيسي للنمو، نموا أبطأ من المتوقع في الأشهر الأخيرة وسط انخفاض الطلب العالمي وعدم اليقين الناجم عن إدارة دونالد ترامب الجديدة.