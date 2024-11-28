وأوضحت الهيئة الملكية لمدينة الرياض في بيان أنّه سيتم تشغيل ثلاثة مسارات في الأول من ديسمبر المقبل، على أن يكتمل تشغيل "جميع مسارات شبكة الرياض الستة التي يبلغ طولها الإجمالي 176 كيلومترا" في الخامس من يناير.

وأشار البيان إلى طاقة استيعابية تصل إلى أكثر من 3.6 ملايين راكب، موضحة أنّ الشبكة تضم "190 قطارا مؤتمتة بالكامل" أي بدون سائق.

وأصبحت الرياض التي يبلغ عدد سكانها حوالى ثمانية ملايين نسمة، مختبرا لمختلف المشاريع المدرجة في إطار "رؤية 2030".

ومن المشاريع التي تتضمّنها، متنزهات وملاعب ومواقع سياحية تعرض التاريخ السعودي وأبراج مخصّصة لاستقبال مقرّات إقليمية للشركات، وهو شرط للحصول على عقود عامة في البلاد.

وتسعى السعودية التي تعدّ أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم، إلى تقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري كجزء من رؤية 2030، كما التزمت تحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2060.