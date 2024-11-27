وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، إن مخزونات الخام هبطت بواقع 1.8 مليون برميل إلى 428.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 22 نوفمبر، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بهبوط يبلغ 605 آلاف برميل.

وأضافت الإدارة أن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما تراجعت بنحو 909 آلاف برميل.

وأوضحت أن استهلاك الخام في مصافي التكرير ارتفع بنحو 67 ألف برميل يوميا كما صعدت معدلات تشغيل المصافي 0.3 نقطة مئوية خلال الأسبوع إلى 90.5 بالمئة.

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين ارتفعت 3.3 مليون برميل في الأسبوع إلى 212.2 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع لرويترز بهبوط 46 ألف برميل.

وأظهرت البيانات ارتفاع مخزونات نواتج التقطير، التي تتضمن الديزل وزيت التدفئة، 400 ألف برميل في الأسبوع إلى 114.7 مليون برميل، مقابل توقعات بارتفاعها 100 ألف برميل.

وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام هبط 1.89 مليون برميل يوميا.