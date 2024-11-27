وقالت وزارة العمل الأميركية، الأربعاء، إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت ألفي طلب لتصل بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية إلى 213 ألفا في الأسبوع المنتهي في 23 نوفمبر. وصدر التقرير قبل موعده بيوم نظرا لأن غدا الخميس عطلة في البلاد.

وتوقع اقتصاديون في استطلاع لوكالة رويترز تسجيل 216 ألف طلب في الأسبوع الماضي.

وانخفضت الطلبات لتبتعد عن أعلى مستوى في نحو عام ونصف العام الذي سجلته في أوائل أكتوبر نتيجة لعواصف جوية وإضرابات في بوينغ وشركة أخرى في قطاع الطيران والفضاء.