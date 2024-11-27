وأظهرت بيانات مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأميركية في قراءة ثانية، الأربعاء، أن الناتج المحلي الإجمالي الأميركي قد سجل نموا خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 2.8 بالمئة، بما يتماشى مع التوقعات، ودون اختلاف عن القراءة الأولى.

وكان الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد في العالم قد نما خلال الربع الثاني بنسبة 3 بالمئة.

وكان الاقتصاد الأميركي قد نما بوتيرة أسرع من التوقعات المبدئية في الربع الثاني وسط إنفاق المستهلكين بقوة وتعافي أرباح الشركات في الوقت نفسه، وهو ما ينبغي أن يسهم في استدامة التوسع.

وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأميركية في تقديره الثاني للناتج المحلي الإجمالي بالربع الثاني من العام، في أغسطس الماضي، إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي بلغ 3 بالمئة، في تعديل بالزيادة فوق نسبة 2.8 بالمئة التي أشارت إليها التقارير الأولية.

ونما الاقتصاد بمعدل 1.4 بالمئة في الربع الأول.