وسيراقب المتداولون عن كثب بيانات أميركية من بينها مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي المقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم قبل إغلاق الأسواق بمناسبة عطلة عيد الشكر غدا الخميس.

وتعهد ترامب يوم الاثنين بفرض رسوم جمركية كبيرة على كندا والمكسيك والصين، أكبر ثلاثة شركاء تجاريين للولايات المتحدة، مما أثار توتر المستثمرين.

وقال محللون إن مخاطر التضخم من شأنها أن تمنع ترامب من فرض تدابير قد تتسب في اضطرابات.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، بما يعادل 0.35 بالمئة إلى 106.53 نقطة، بعد أن وصل إلى 106.33 نقطة في أدنى مستوى له منذ 20 نوفمبر. وارتفع المؤشر بنحو 30 بالمئة منذ السادس من نوفمبر، وهو اليوم التالي للانتخابات الأميركية.

وتفوق الين على الدولار، بدعم من تنامي الرهانات على رفع أسعار الفائدة في اليابان في ديسمبر، وتعديل المراكز الاستثمارية.

وارتفع الين 0.9 بالمئة مقابل الدولار إلى 151.42 وهو أعلى مستوى له منذ السادس من نوفمبر.

وارتفع اليوان في التعاملات الخارجية 0.06 بالمئة إلى 7.2546بعد أن وصل إلى 7.2730 يوم الاثنين، وهو أدنى مستوى له منذ نهاية يوليو.

ودخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وجماعة حزب الله في لبنان حيز التنفيذ في الساعة الرابعة من صباح اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي (0200 بتوقيت غرينتش).

وارتفع اليورو 0.20 بالمئة إلى 1.0510 دولار، في حين ارتفع الجنيه الإسترليني 0.15 بالمئة مقابل العملة الأميركية إلى 1.2590 دولار.

ومقابل نظيره الكندي، ارتفع الدولار الأميركي 0.15 بالمئة إلى 1.40755 دولار كندي، بعد أن لامس أعلى مستوى له في أربعة أعوام ونصف العام عند 1.4178 دولار أمس الثلاثاء.

وظل الدولار بعيدا عن ذروة أمس الثلاثاء مقابل البيزو المكسيكي بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ يوليو 2022 في الجلسة السابقة، وارتفع في أحدث التداولات 0.05 بالمئة.

وبلغ الدولار الأسترالي 0.6486 دولار، بارتفاع 0.23 بالمئة بعد أن ظل التضخم في أسعار المستهلكين في أستراليا عند أدنى مستوى في ثلاث سنوات في أكتوبر.

وعلى صعيد العملات المشفرة، ارتفعت بتكوين اثنين بالمئة إلى 93444 دولارا، وهو ما يقل كثيرا عن المستوى القياسي المرتفع البالغ 99830 دولارا والذي سجلته في مطلع الأسبوع. وشهدت بتكوين عمليات جني أرباح قبل وصولها إلى حاجز 100 ألف دولار الرمزي.