ونزل المؤشر ستوكس 0.2 بالمئة في الساعة 0825 بتوقيت غرينتش بعد أن أنهى سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام أمس الثلاثاء.

واستمر قلق المستثمرين حيال الأهداف المحتملة المقبلة للتعريفات الجمركية بعد أن أعلن ترامب تعهدات بفرض تعريفات كبيرة على أكبر شركاء بلاده التجاريين ومن بينهم المكسيك والصين.

وفي أعقاب ذلك، هبطت أسهم شركات السيارات الأوروبية لليوم الثاني وجاءت من بين أسوأ القطاعات أداء إذ أن هناك مخاوف من أن التعريفات الجمركية التي يعتزم ترامب فرضها على الواردات المكسيكية ستضر بشركات السيارات في أوروبا.

وهبط سهما بنكي سوستيه جنرال وبي.إن.بي باريبا بنحو اثنين بالمئة. وارتفعت علاوة المخاطرة التي يطلبها المستثمرون للاحتفاظ بأدوات الدين الفرنسية لأعلى مستوى منذ 2012 وهو مؤشر على قلق المستثمرين من مصير الحكومة الجديدة وميزانيتها التقشفية.

وهبط المؤشر كاك 40 الفرنسي واحدا بالمئة.

كما يترقب المستثمرون بيانات تضخم أميركية من المقرر صدورها في وقت لاحق بعد يوم من إظهار محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر أن المسؤولين اتفقوا على تجنب تقديم مؤشرات أكثر من اللازم على مسار السياسة النقدية بالنظر إلى الغموض الذي يكتنف المشهد الاقتصادي.

وهوى سهم جريفولز سبعة بالمئة بعد أن قال تقرير إن صندوق بروكفيلد الكندي للاستثمار يفكر في إلغاء خطة للاستحواذ على شركة الأدوية الإسبانية.