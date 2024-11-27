وهبط المؤشر نيكي بنسبة 0.8 بالمئة ليغلق عند 38134.97 نقطة الأربعاء. وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.9 بالمئة إلى 2665.34 نقطة.

وتعهد ترامب أمس الاثنين بفرض رسوم جمركية جديدة على الواردات من كندا والمكسيك والصين، وهو ما قال محللون استراتيجيون إنه أثار مخاوف من تعرض المنتجات اليابانية لرسوم مماثلة.

وزاد الين بفضل الطلب على الملاذ الآمن وسط الاضطرابات في الشرق الأوسط، ليجري تداوله في أحدث التعاملات مرتفعا 0.57 بالمئة إلى 152.235 للدولار.

وتراجع سهم تويوتا موتور 3.62 بالمئة في هبوط كان الأكثر تأثيرا على المؤشر توبكس. وانخفض سهم نيسان موتور 4.74 بالمئة وهوندا موتور 3.04 بالمئة.

وخسر المؤشر الفرعي لأسهم شركات صناعة السيارات 3.39 بالمئة في أداء هو الأسوأ بين المؤشرات الفرعية للقطاعات البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو.

وانخفض سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 3.71 بالمئة لتصبح أكبر الخاسرين على المؤشر نيكي.

ومن بين أكثر من 1600 سهم في السوق الرئيسي ببورصة طوكيو، ارتفع 16 بالمئة وانخفض 82 بالمئة، وظل واحد بالمئة دون تغيير.