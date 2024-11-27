وقالت الشركة في البيان، الذي اطلعت عليه سكاي نيوز عربية، إن حجم الطرح الأولي ارتفع إلى 4,657,648,125 سهم من الأسهم العادية، بعد أن كان قد تم الإعلان سابقاً عن طرح 3,493,236,093 سهماً عادياً.

"تأتي هذه الزيادة بعد الارتفاع الكبير في طلبات الاكتتاب من المستثمرين الدوليين والإقليميين في الشريحة الثانية، ومنها عدد من طلبات الاكتتاب الكبيرة من مستثمرين عالميين في مجالات التكنولوجيا والاستثمارات الطويلة الأجل، ومنهم مستثمرون جدد يستثمرون لأول مرة في سوق دبي المالي"، بحسب بيان الشركة.

تأسست طلبات في الكويت عام 2004 كمنصة رائدة لطلب الطعام والبقالة والتوصيل عبر الإنترنت، وهي تعمل حاليا في 8 دول بالمنطقة من بينها الإمارات ومصر.

وقالت الشركة إن جميع الأسهم الإضافية البالغ عددها 1,164,412,032 سهماً، تم تخصيصها بالكامل للشريحة المخصصة للمستثمرين المؤهلين (الشريحة الثانية)، المقتصرة فقط على المستثمرين المحترفين.

وأضافت أنه وفقا للنطاق السعري الثابت، وفي حال بيع جميع الأسهم المطروحة، من المتوقع أن يتراوح إجمالي حجم الطرح بين 7.0 مليار درهم إماراتي (حوالي 1.9 مليار دولار) و7.5 مليار درهم إماراتي (حوالي 2 مليار دولار).

وبدأت فترة الاكتتاب العام الأولي في 19 نوفمبر 2024 وتنتهي في 27 نوفمبر 2024 بالنسبة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي 28 نوفمبر 2024 بالنسبة للمستثمرين المحترفين.

وتم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 1.50 درهم إماراتي و1.60 درهم إماراتي للسهم الواحد، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة في وقت الإدراج ستتراوح بين حوالي 34.9 مليار درهم إماراتي (حوالي 9.5 مليار دولار) وحوالي 37.3 مليار درهم إماراتي (حوالي 10.1 مليار دولار). ومن المتوقع الإعلان عن سعر الطرح النهائي في 29 نوفمبر 2024.

ومن المتوقع إتمام عملية الطرح وقبول الإدراج في 10 ديسمبر 2024 أو قريباً من ذلك، رهناً بظروف السوق وعقب الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق دبي المالي، بحسب البيان.

يذكر أن جميع الأسهم المطروحة للبيع هي أسهم قائمة يمتلكها المساهم الوحيد في الشركة، وهي شركة دليفري هيرو مينا هولدينج ذات المسؤولية المحدودة، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة دليفري هيرو إس إي "دليفري هيرو"، المدرجة في المؤشر الرئيسي لبورصة فرانكفورت للأوراق المالية.