وقال مصدران لم تُكشف هويتهما للشبكة الأميركية إن عمليات الشراء في العرض ستتيح لـ"سوفت بنك" زيادة حصتها في "أوبن إيه آي" والسماح لموظفي الشركة الحاليين والسابقين بسحب أسهمهم نقدا.

وأكد شخص مطلع على الملف لوكالة فرانس برس صحة التقرير.

ونقلت شبكة "سي إن بي سي" عن أحد مصادرها قوله إن الموظفين لديهم حتى 24 ديسمبر لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانوا يريدون المشاركة في عرض الشراء الجديد.

وأضافت أن الصفقة كانت بمبادرة من الرئيس التنفيذي لشركة "سوفت بنك" الملياردير ماسايوشي سون، الذي أصر على طلب حصة أكبر في الشركة الناشئة بعد وضع 500 مليون دولار في جولة التمويل الأخيرة لشركة "أوبن إيه آي".

وقد اكتسبت شركة "أوبن إيه آي" التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها شهرة عالمية بعد أن أطلقت روبوت الدردشة الشهير "تشات جي بي تي" الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي في عام 2022.

وتمكن الرئيس التنفيذي للشركة سام ألتمان من دفع الشركة إلى تقييم طائل بلغ 157 مليار دولار في جولة حديثة من جمع الأموال ضمت مايكروسوفت وسوفت بنك وشركة صناعة الرقائق إنفيديا كمستثمرين.

وقد صنع سون، البالغ 67 عاما، اسمه من خلال استثمارات ناجحة في عملاق التجارة الإلكترونية الصيني "علي بابا" ورائد الإنترنت "ياهو"، لكنه أنفق أيضا استثمارات على إخفاقات كارثية مثل "وي وورك".