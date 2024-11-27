وهذا الاستثمار هو بالشراكة مع شركة فارم فريتس المتخصصة في مجال زراعة وإنتاج البطاطس المجمَدة المقلية، ويأتي بعد الشراكة القويّة التي امتدتْ بين الشركتين في مصر لأكثر من ثلاثة عقود من الزمن، لتعزز بذلك المجموعة شراكتها القائمة مع شركة فارم فريتس وترتقي بها إلى آفاق جديدة.

ويعد هذا الاستثمار البالغ قيمته 100 مليون دولار، خطوةً استراتيجية تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وخططها الرّامية والتي تهدف إلى تنويع الاستثمارات واقتصاد المملكة والمساهمة في تعزيز أمنها الغذائي عبر دعم أنشطة التصنيع المحلية وخلق فرص عمل جديدة للسعوديين ومزارعي البطاطس المحليين.

كما سيُمكن هذا الاستثمار شركة التصنيع والنمو الزراعي من توسيع نطاق حضورها في السوق السعودي الذي تنشط فيها مجموعة أمريكانا منذ أكثر من عقدين من الزمن بتشغيلها مصنعين في مدينة جدة.

وبهذه المناسبة، قال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا): "نحن متحمِسون جداً للبدء في أعمال إنشاء مصنعنا الجديد لإنتاج البطاطس المقلية المجمدة في السعودية، بالشراكة مع شركة فارم فريتس التي تمتد شراكتنا معهم لأكثر من 3 عقود منذ بدايتنا في مصر عام 1988. ونحن نفخر جداً بترسيخ هذه الشراكة الطويلة الأمد بالتعاون سوياً على هذا المشروع للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ وتعزيز حجم الصناعة الغذائية فيها. ويأتي هذا المشروع كثمرةٍ للجهود المشتركة التي بذلتها مجموعة من أبرز الهيئات والمؤسسات الحكومية والشركاء، بمن فيهم وزارة الاستثمار ووزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الصناعة والثروة المعدنية والهيئة السعودية للمُدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، والتي ساهمت جميعها في تمكيننا من التوسع بأعمالنا إلى آفاقٍ جديدة".

ومن جهته، علق بيت دي بروين، مالك شركة فارم فريتس ورئيس مجلس إدارتها بالقول: "استكمالاً لشراكتنا والنجاحات التي حصدناها على مدار أكثر من 30 عاماً، يسعدنا التعاون مجدداً مع مجموعة أمريكانا في هذا المشروع الاستراتيجي، ففي الوقت الذي نتواجد فيه في أكثر من 100 دولة حول العالم، تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الخامسة بين أكبر أسواقنا على مستوى العالم، ما يرّسخ التزامنا بتوسيع نطاق أعمالنا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمساهمة في تنويع الاقتصاد السعودي وتنميته، في حين نواصل التزامنا بتطوير قطاع الصناعات الغذائية بمراحله المختلفة بدايةً من الزراعة والخدمات اللوجستية ووصولاً إلى المساهمة في تعزيز القيمة الإضافية لعملائنا ".

سيتم إنشاء المصنع الجديد على مساحة تبلغ أكثر من 100 ألف مترٍ مربع، وسيتم تزويده بأحدث المعدات والتكنولوجيا الحديثة لإنتاج البطاطس المقلية المجمدة ومنتجات البطاطس الأخرى، ومن المقرر إفتتاح المصنع خلال الربع الأول من العام 2026، وستبلغ طاقته الإنتاجية الإجمالية خلال المرحلة الأولى، 70 ألف طن متري، مع خططٍ لتوسيعه مستقبلاً.

سيمثل هذا المصنع عند اكتماله وبدء عملياته التشغيلية، ثاني مشروع مشترك بين كل من مجموعة أمريكانا وشركة فارم فريتس، لتكون الشركتان أكبر مُنتج للبطاطس المقلية المجمدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وفي تعليقه على هذا الإعلان، قال محمد صفوت مصطفى، المدير العام لشركة النمو الزراعي للصناعة: "نهدف من خلال هذا المشروع إلى إنشاء مصنع بمواصفات وتقنيات عالمية في قلب المملكة، ونتطلع قُدماً لخدمة المزيد من العملاء على المستويين المحلي والعالمي من خلال تزويدهم بمجموعة متنوعة من منتجات البطاطس المقلية المجمدة المصنوعة بكل فخر في المملكة العربية السعودية. ويعكس هذا المصنع الجديد كذلك التزامنا الراسخ بتحقيق أعلى معايير الجودة والابتكار والمساهمة في بلوغ المملكة أقصى إمكاناتها في هذا المجال".