وكلف مجلس الوزراء "وزارة الاتصالات بالمضي في الإجراءات التحضيرية للمشروع".

لكن فودافون قالت إنها تبحث تقديم المشورة بشأن تصميم الشبكة بدلا من تشغيلها.

وقال متحدث باسم الشركة في بيان "يجري قسم الأسواق الشريكة في فودافون محادثات مع حكومة العراق بشأن عقد محتمل لتقديم المشورة حول تصميم شبكة الجيل الخامس الجديدة التي تخطط لها الحكومة".

وأضاف "لا تزال المناقشات جارية، ولم نتوصل حتى الآن إلى الاتفاق على عقد".