وقال مسؤولون إسرائيليون ولبنانيون إن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بات وشيكا اليوم الثلاثاء، مما يمهد الطريق لإنهاء الحرب التي حصدت أرواح الآلاف منذ اندلاعها بسبب الحرب الدائرة في قطاع غزة قبل 14 شهرا.

وتتزامن مؤشرات التقدم الدبلوماسي مع تصعيد عسكري إذ شنت إسرائيل غارات جوية اليوم الثلاثاء على الضاحية الجنوبية لبيروت التي يسيطر عليها حزب الله فيما تواصل الجماعة اللبنانية المسلحة إطلاق الصواريخ على إسرائيل.

وارتفع مؤشر دبي 1.3 بالمئة ليواصل مكاسبه من الجلسة السابقة. وصعد سهم إعمار العقارية 2.9 بالمئة.

وصعد مؤشر أبوظبي 0.7 بالمئة.

وارتفعت أسعار النفط، وهي محفز للأسواق المالية في الخليج، قليلا بعد هبوطها 2.8 بالمئة في الجلسة السابقة وسط تقييم المستثمرين لتبعات وقف إطلاق النار المحتمل في لبنان.

لكن المؤشر السعودي هبط 0.4 بالمئة مع هبوط مجموعة التيسير لتصنيع منتجات الألمنيوم 1.2 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع المؤشر المصري القيادي 0.1 بالمئة مع صعود سهم البنك التجاري الدولي 0.9 بالمئة.