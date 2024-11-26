وأظهرت الحسابات أن الإيرادات من المرجح أن تنخفض بنهاية الشهر الجاري 0.18 تريليون روبل، أو 19 بالمئة، مقارنة بنوفمبر من العام الماضي.

وعوائد النفط والغاز هي أهم مصدر للنقد بالنسبة للكرملين، إذ أسهمت بما بين ثلث ونصف مصدر تمويل الميزانية الاتحادية الإجمالية على مدى العقد المنصرم.

ووفقا لتقديرات رويترز، جاءت الزيادة الكبيرة في الإيرادات في أكتوبر من مدفوعات ضريبية على إيرادات نفطية بلغت 492 مليار روبل.

ومن المتوقع أن ترتفع إيرادات النفط والغاز الإجمالية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 26 بالمئة إلى 10.3 تريليون روبل.

وفي 2024 ككل، وضعت الحكومة ميزانية للعوائد الاتحادية بقيمة 10.7 تريليون روبل من مبيعات الغاز والنفط صعودا 21 بالمئة عن 2023 حينما تقلصت العوائد 24 بالمئة بسبب ضعف أسعار النفط وتراجع صادرات الغاز.