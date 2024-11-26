كانت وكالة الطاقة الدولية قالت في 14 نوفمبر إن المعروض العالمي من النفط سيتجاوز الطلب في عام 2025 حتى إذا تمسكت أوبك+ بخفض إنتاجها لأن تزايد الإنتاج من الولايات المتحدة ومنتجين آخرين يفوق ضعف الطلب.

واحتمال فائض العرض لا يروق تحالف أوبك+، المؤلف من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء مثل روسيا، في خطته لبدء زيادة الإنتاج، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

وقال بيرول اليوم الثلاثاء "هذا العام والعام المقبل، نتوقع أسواق نفط مريحة ما لم يحدث تصعيد جيوسياسي كبير... ستكون هناك وفرة من النفط والغاز".