وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.5 بالمئة، بحلول الساعة 0820 بتوقيت غرينتش، لينهي سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام. وانخفضت أسهم قطاع السيارات أكثر من اثنين بالمئة وكانت ستالانتيس وفولكسفاغن من بين كبار الخاسرين.

وتعهد ترامب بفرض رسوم جمركية كبيرة على كندا والمكسيك والصين مما قوض حالة التفاؤل التي سيطرت على السوق بعد ترشيح سكوت بيسنت لمنصب وزير الخزانة الأميركية. وارتفع الدولار بينما تراجعت الأسهم العالمية.

وكانت البنوك وشركات البيع بالتجزئة والتعدين من ضمن القطاعات الأخرى الأكثر تضررا لينخفض كل قطاع منها أكثر من واحد بالمئة.

وهبط سهم شركة روش السويسرية أكثر من واحد بالمئة بعد فشل دراستها لسرطان الرئة في المرحلة المتأخرة في تحقيق الهدف الأساسي للبقاء على قيد الحياة بشكل عام. وتخطط الشركة السويسرية للاستحواذ على شركة العقاقير الحيوية الأميركية بوسيدا ثيرابيوتيكس في صفقة نقدية تصل قيمتها إلى 1.5 مليار دولار.

وفي المقابل، تصدرت شركة ميلروز إندستريز المكاسب على المؤشر ستوكس 600 بصعود سهمها ثمانية بالمئة بعد أن رفع بنك جيه.بي مورغان السعر المستهدف لسهم شركة الطيران والفضاء.

وفي اليابان أيضا، انخفضت أسهم شركات تصنيع السيارات الكبرى، وتراجع سهما تويوتا موتور وهوندا موتور واحدا بالمئة و1.9 بالمئة على الترتيب.