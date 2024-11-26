وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2614.56 دولار للأونصة بحلول الساعة 0845 بتوقيت غرينتش بعد أن سجل أدنى مستوى منذ 18 نوفمبر في وقت سابق من الجلسة.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2614.80 دولار.

وانخفض الذهب 3.2 بالمئة أمس الاثنين، وهو أكبر تراجع يومي له في أكثر من خمسة أشهر على خلفية أنباء عن استعداد إسرائيل للموافقة على مقترح أميركي لوقف إطلاق النار مع جماعة حزب الله بالإضافة إلى ترشيح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لسكوت بيسنت وزيرا للخزانة الأميركية في إدارته.

وفي الوقت ذاته، قال الكرملين إنه لاحظ أن دائرة ترامب تتحدث عن خطة محتملة لإحلال السلام في أوكرانيا.

وذكرت سوني كوماري، المحللة الاستراتيجية للسلع الأولية في إيه.إن.زد "انخفاض المخاطر الجيوسياسية يؤدي إلى تراجع أسعار الذهب"، مضيفة أن صعود الدولار يقلل أيضا من إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن، بحسب رويترز.

وارتفع الدولار 0.3 بالمئة بعدما تعهد ترامب بفرض رسوم جمركية كبيرة على كندا والمكسيك والصين، مما قلل جاذبية المعدن الأصفر لحاملي العملات الأخرى.

وقالت كوماري "سينصب التركيز مجددا على اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي ديسمبر".

وقال نيل كاشكاري رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في منيابوليس، الذي يميل عادة إلى تشديد السياسة النقدية، إنه منفتح على خفض أسعار الفائدة مجددا الشهر المقبل.

ويترقب المتداولون صدور بيانات ثقة المستهلكين الأميركيين ومحضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر نوفمبر في وقت لاحق اليوم.

وقال مات سيمبسون المحلل الكبير في سيتي إندكس "أتوقع أن يتم تداول الذهب في نطاق ضيق على المدى القصير، مع اتجاه طفيف نحو الارتفاع".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2614.80 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 1.1 بالمئة إلى 928.40 دولار، وهوى البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 971.10 دولار.