وقالت الشركة في بيان للبورصة السعودية إن التمويل قصير الأجل ومدته سنة واحدة، مضيفة أن هدفه هو "تمويل رأس المال العامل وإصدار خطابات الضمان البنكية".

وبحسب بيانات "سلوشنز"، على موقع البورصة السعودية، فإنها تمتلك 100 بالمئة من شركة مراكز الاتصالات التي تعمل في مجال خدمات الاستشارات التقنية والرقمية وخدمات التحول الرقمي، وتعمل في السعودية والإمارات.