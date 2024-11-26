ويعتزم بافيت (94 عاما) التبرع بنحو 99.5 بالمئة من ثروته المتبقية والتي تقدرها مجلة فوربس الآن بأكثر من 150 مليار دولار، إلى صندوق خيري يشرف عليه ابنته وولداه عندما يموت.

وفي رسالة إلى مساهمي بيركشاير، أمس الاثنين، كشف بافيت عن تعيين ثلاثة أمناء محتملين كخلفاء لابنته سوزي (71 عاما) وولديه هوارد (69 عاما) وبيتر (66 عاما) إذا لم يتمكنوا من أداء مهامهم.

وقال إن كل واحد منهم أصغر سنا إلى حد ما من أبنائه، ومعروف جيدا لهم و"منطقي" بالنسبة لهم جميعا.

وكتب بافيت "لم أرغب أبدا في إنشاء سلالة أو وضع أي خطة تمتد إلى ما هو أبعد من الأبناء.. لكن هؤلاء الخلفاء هم على قائمة الانتظار. آمل أن تقوم سوزي وهاوي (هوارد) وبيتر بتوزيع جميع أصولي بأنفسهم".

وتبرع بافيت، الاثنين، بحوالي 1.14 مليار دولار من أسهم بيركشاير، أي ما يعادل 1600 سهم من الفئة (أ)، لأربع مؤسسات عائلية.

وزاد هذا عطاءه إلى أكثر من 58 مليار دولار منذ عام 2006، عندما تعهد بافيت بتوزيع معظم ثروته للمؤسسات ومؤسسة بيل وميليندا غيتس، التي تلقت أكثر من 43 مليار دولار. وتبرع بنحو 56.6 بالمئة من أسهمه في بيركشاير.

ويقود بافيت شركة بيركشاير التي يقع مقرها في أوماها بولاية نبراسكا منذ عام 1965. ولا يزال يمتلك 14.4 بالمئة من أسهمها.