وأبقى البنك المركزي، الذي يشعر بالقلق أيضا بشأن علاوة مخاطر الاستثمار في إسرائيل والتي ترتفع منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023، سعر الفائدة القياسي عند 4.50 بالمئة.

خفض المركزي الإسرائيلي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في يناير بعد أن تراجع التضخم وتباطأ النمو الاقتصادي بسبب حرب غزة، لكنه أبقى على السياسة النقدية دون تغيير في فبراير وأبريل ومايو ويوليو وأغسطس وأكتوبر.

ولم يتوقع أي من المحللين الثلاثة عشر الذين استطلعت رويترز آراءهم أي تغير في أسعار الفائدة اليوم.

سجل التضخم السنوي في إسرائيل 3.5 بالمئة في أكتوبر، ليظل أعلى من نطاق مستهدف الحكومة بين واحد وثلاثة بالمئة بعد انخفاضه إلى 2.5 بالمئة في فبراير وبلغ ذروته عند 3.6 بالمئة في أغسطس.

وفي أكتوبر، حذر واضعو السياسات في البنك المركزي من رفع أسعار الفائدة إذا استمر ارتفاع التضخم، الذي يترتب بشكل أساسي على أزمات في الإمدادات مرتبطة بالحرب.

وانتعش الاقتصاد نسبيا في الربع الثالث من العام بعد نمو قريب من الصفر في الأشهر الثلاثة السابقة، إذ بلغ معدل النمو 3.8 بالمئة على أساس سنوي.