وتحرص بريطانيا ودول غربية أخرى على ضمان أن تكون أوكرانيا في أقوى وضع ممكن للدفاع عن نفسها هذا الشتاء.

وقال لامي للصحفيين إن الجولة الأحدث من الإجراءات البريطانية ضد موسكو تمثل "أكبر" حزمة من العقوبات على أسطول الظل الروسي، في إشارة إلى سفن تقول بريطانيا إنها تحاول الالتفاف على القيود الغربية على النفط الروسي.

وأضاف أنه في تقدير بريطانيا فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يظهر "أي إشارات على الإطلاق على رغبته في التفاوض" لإنهاء الحرب مع أوكرانيا.