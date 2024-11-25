ومن المقرر أن تدفع مبادلة للشركة 32 دولارا كنديا للسهم، بزيادة بأكثر قليلا من 33 بالمئة مقارنة مع سعر سهم الشركة الكندية عند الإغلاق يوم الجمعة.

وقال كيرت ماك ألباين الرئيس التنفيذي لسي.آي فاينانشال "تستثمر مبادلة كابيتال بآفاق بعيدة المدى وتقدم رأس مال على المدى الطويل، مما يوفر الاستقرار واليقين لعملاء وموظفي سي.آي".