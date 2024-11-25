وأكدت "أدنوك" التزامها المستمر بالمساهمة في تعزيز سوق رأس المال في أبوظبي مع تحقيق عوائد مستدامة للمستثمرين عبر محفظة شركاتها المُدرجة.

جاء ذلك تعليقا على ما أوردته وكالة "بلومبرغ" بأن شركة "أدنوك" الإماراتية تدرس بيع من 3 إلى 5 بالمئة إضافية من أسهم "أدنوك للغاز" التي يجري تداول أسهمها حالياً في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وقالت الشركة في بيانها إنها تابعت التقارير الإعلامية الأخيرة حول صفقة محتملة في السوق المالي لها علاقة بشركة "أدنوك للغاز".

وأوضحت "أدنوك" أن شركة "أدنوك" للغاز" تمتلك إمكانات كبيرة لخلق القيمة، والتي يمكن تعزيزها بشكل أكبر من خلال توسيع نطاق إدراجها في مؤشرات الأسواق المالية، مما يساهم في تعزيز السيولة وتنويع قاعدة المساهمين. وسيتطلب هذا زيادة في الأسهم الحرة المتداولة مقارنةً بمستويات القيمة السوقية الحالية. ولم يتم اتخاذ أي قرار حتى تاريخه بشأن بيع أسهم إضافية، بما في ذلك توقيت أو حجم مثل هذا البيع.

وستقدم "أدنوك" مزيداً من المعلومات حول هذا الموضوع في الوقت المناسب، بحسب البيان.