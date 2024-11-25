وقال معهد إيفو، الاثنين، إن مؤشره لمناخ الأعمال انخفض إلى 85.7 في نوفمبر من 86.5 في الشهر السابق.

وكان المحللون توقعوا في استطلاع لرويترز أن يسجل المؤشر قراءة 86.0.

وقال كليمنس فويست رئيس المعهد "الاقتصاد الألماني يفتقر للقوة".

ويعود تراجع ثقة الشركات في المقام الأول إلى التقييم المتواضع للوضع الحالي للشركات، الذي انخفض إلى 84.3 في نوفمبر من 85.7 في أكتوبر.

ووفقا لمعهد إيفو، شمل تراجع ثقة الشركات جميع القطاعات باستثناء التجارة، إذ تمتعت شركات التجزئة والجملة بتقييم أفضل للوضع الحالي مع نظرة أقل تشاؤما مقارنة بالأشهر السابقة.