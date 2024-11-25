وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة بحلول الساعة 0810 بتوقيت غرينتش، بقيادة قطاع الموارد الأساسية وأسهم شركات السلع المنزلية الشخصية.

وارتفعت العقود الآجلة للأسهم في وول ستريت مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد إعلان ترامب عن مرشحه لمنصب وزير الخزانة، إذ من المتوقع أن يضع بيسنت قيودا على الديون الأميركية.

ومن ناحية أخرى قال كبير خبراء الاقتصاد في البنك المركزي الأوروبي فيليب لين إن السياسة النقدية للبنك ينبغي ألا تظل تقييدية لفترة طويلة، كما أقر بأن التضخم سوف يستغرق بعض الوقت قبل أن ينخفض إلى مستوى اثنين بالمئة المستهدف.

ومن بين الأسهم الفردية هبط سهم بنك يونيكريديت الإيطالي اثنين بالمئة بعد تقديم عرض مفاجئ بقيمة 10 مليارات يورو (10.45 مليار دولار) لشراء جميع أسهم منافسه المحلي الأصغر (بي.بي.إم) الذي ارتفعت أسهمه خمسة بالمئة.

وهوى سهم كومرتس بنك الألماني ستة بالمئة مع تقييم المستثمرين لتأثير العرض المقدم لبنك (بي.بي.إم) على صفقة استحواذ محتملة من يونيكريديت على حصة في كومرتس بنك.

وصعد سهم أنغلو أميركان اثنين بالمئة على خلفية خطط لشركة التعدين لبيع مناجم فحم أسترالية لصناعة الصلب مقابل 3.78 مليار دولار.