ومن المرجح أن ترفع تلك الحصص واردات الصين من الخام مع اقتراب العام الجديد بعد تعافي المشتريات في نوفمبر، بدفعة من خفض كبير في أسعار الشحنات من العراق والسعودية.

وقالت المصادر إن المصافي، بما يشمل هنغلي للبتروكيماويات وبعض المصافي المستقلة في شرق إقليم شاندونغ، تم إبلاغها بأنها ستحصل على حصص إضافية للعام الجاري.

ولم تؤكد وزارة التجارة الصينية، التي تنظم عمليات وحصص استيراد النفط الخام، على ما ورد في تقرير وكالة "رويترز".

وحددت الصين حصة الاستيراد من النفط الخام للشركات غير الحكومية عند 243 مليون طن في 2024 ورفعتها إلى 257 مليون طن في 2025.

وقال شو مويو المحلل الكبير في كبلر "الحصص الإضافية ستحفز بعض الاهتمام بالشحنات الفورية خاصة من النفط الإيراني".

وارتفعت أسعار النفط الإيراني للصين لأعلى مستوى في عدة سنوات هذا الشهر إذ دفعت الصادرات الأقل الأسعار لتصعد وسط مخاوف من أن التوتر في الشرق الأوسط قد يعطل بعض الإمدادات.