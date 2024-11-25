وقالت كوستا في مقابلة مع صحيفة "لا تيسيرا" "نعرف أن التوترات التجارية ستتزايد، لكننا لا نعرف كيف ومتى، وما إذا كانت ستتركز على مجموعة من الدول أم أنها ستكون عامة".

وأضافت كوستا إن التضخم في الشهر الماضي كان أعلى من توقعات البنك المركزي التشيلي، وأعربت عن توقعها أن تكون هناك ضغوط تكلفة مؤقتة في الاقتصاد مع "استهلاك أضعف إلى حد ما".

وتابعت أن الحالة الأساسية للتضخم لم تتغير على الرغم من أن البيانات أكثر تقلبا.

وفي حين أن النشاط الاقتصاي الشهري انكمش في سبتمبر بأكبر قدر منذ يوليو 2022، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.4 بالمئة في 2024، وفقا لاستطلاع أجرته وكالة "بلومبرغ" في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر الجاري وشمل 21 خبيرا اقتصاديا.