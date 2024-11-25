تحديث الأسعار

بحلول الساعة 0014 بتوقيت غرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2719.19 دولار للأونصة (الأوقية )، ويتجه صوب سادس جلسة على التوالي من المكاسب.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2721.10 دولار للأونصة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 31.39 دولار للأونصة. وصعد البلاتين 0.34 بالمئة إلى 966.88 دولار. وزاد البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1017.28 دولار للأونصة، بحسب بيانات "رويترز".

التوترات الجيوسياسية تزيد من بريق الذهب

وأطلقت جماعة حزب الله وابلا كثيفا من الصواريخ على إسرائيل أمس الأحد، في أعقاب ضرربات جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل 29 على الأقل في بيروت. ووردت أنباء عن وقوع أضرار قرب تل أبيب.

في الوقت نفسه قال حاكم منطقة كورسك الروسية المتاخمة للحدود الأوكرانية إن روسيا دمرت صاروخين و27 طائرة مسيرة أطلقتها اوكرانيا فوق المنطقة.

وعادة ما يرتفع الذهب في أوقات التوترات الجيوسياسية والمخاطر الاقتصادية وفي بيئة اقتصادية تتسم بانخفاض أسعار الفائدة.

وتتوقع الأسواق في الوقت الراهن بنسبة 51 بالمئة أن يخفض المركزي الأميركي الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر كانون الأول وفقا لأداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي.