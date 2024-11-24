وأوضحت قطر للطاقة في بيان أن الاتفاق يشمل زيادة 5.25 بالمئة في حصة قطر للطاقة في المنطقة "2913بي" وزيادة 4.695 بالمئة في المنطقة "2912".

وذكرت الشركة في البيان: "بموجب الاتفاقية، التي تخضع للموافقات الرسمية المعتادة، سترتفع حصة قطر للطاقة في رخصتي الاستكشاف إلى 35.25 بالمئة في المنطقة 2913بي و33.025 بالمئة في المنطقة 2912".

وتظل شركة "توتال إنرجيز" المشغلة للمنطقتين.

والشريكان الآخران في الترخيصين هما شركة (إمباكت أويل اند جاز) بحصة تبلغ 9.5 بالمئة في كلا الترخيصين وشركة البترول الوطنية الناميبية (نامكور) بحصة تبلغ عشرة بالمئة في المنطقة "2913بي" و15 بالمئة في المنطقة "2912".