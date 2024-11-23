وارتفع مقياس النشاط التجاري في أميركا إلى أعلى مستوى في 31 شهرا في نوفمبر مدعوما بآمال خفض أسعار الفائدة وزيادة السياسات المشجعة للأعمال التجارية في عهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب العام المقبل.

تحركات الأسهم

خلال الأسبوع الماضي، سجلت المؤشرات الأميركية الثلاثة ارتفاعا أسبوعيا، إذ صعد المؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 1.96 بالمئة، ليصل إلى مستوى 44,296.51 نقطة.

كما صعد المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بنحو 1.7 بالمئة، ليصل إلى مستوى 5,969.34 نقطة.

وارتفع مؤشر "ناسداك" المجمع بنحو 1.7 بالمئة أيضا، ليصل إلى مستوى 19,003.65 نقطة.

وخلال تداولات الجمعة، تراجع سهم شركة ألفابت بعد أن هوى أربعة بالمئة، الخميس، إذ قالت وزارة العدل الأميركية أمام قاض إن الشركة تحتكر البحث عبر الإنترنت.

كما هبط سهم شركة إنفيديا الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي وسط تداولات متقلبة بعد أن أعلنت عن توقعاتها الفصلية يوم الأربعاء.