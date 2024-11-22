ويتجه المعدن الأصفر لتحقيق أكبر مكسب أسبوعي في أكثر من عام، إذ طغى أثر الإقبال على أصول الملاذ الآمن على تأثير صعود الدولار وانحسار التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية الشهر المقبل.

تحركات الأسعار

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 2696.77 دولار للأونصة بحلول الساعة 15:14 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوياته منذ الثامن من نوفمبر عند 2709.99 دولار.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.9 بالمئة إلى 2698.90 دولار.

وقال ألكس إبكاريان مدير العمليات في مؤسسة "إليجنس جولد": "يبدو أن التصعيد في الصراع بين روسيا وأوكرانيا يتفاقم ليصل إلى حرب بين روسيا والولايات المتحدة، وهذا يعزز بالتأكيد جاذبية أصول الملاذ الآمن على المدى القريب".

وارتفعت أسعار الذهب بأكثر من خمسة بالمئة هذا الأسبوع، وتتجه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي لها منذ أكتوبر من العام الماضي، عندما اندلعت شرارة الصراع في الشرق الأوسط، مما أثار موجة صعود دفعت الذهب إلى مستويات غير مسبوقة عدة مرات.

وجاء ارتفاع أسعار الذهب هذا الأسبوع مدفوعا بتفاقم الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، مما رفع الأسعار بأكثر من 173 دولارا من أدنى مستوى لها في شهرين عند 2536.71 دولار الذي سجلته يوم الخميس من الأسبوع الماضي.

يزيد الإقبال على الذهب خلال فترات التوتر الجيوسياسي والمخاطر الاقتصادية وعندما تكون أسعار الفائدة منخفضة.

واستمر ارتفاع الذهب اليوم حتى مع وصول الدولار إلى أعلى مستوى في أكثر من 13 شهرا ووصول عملة بتكوين المشفرة إلى أعلى مستوى على الإطلاق.

وقال إبكاريان إنه في ظل التحولات السياسية الجارية، ومخاطر التضخم الناجمة عن الرسوم التجارية التي يقترحها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، فإن توقعات الذهب لا تزال قوية، إذ من المتوقع أن يصل إلى مستوى 2750 دولارا بحلول منتصف ديسمبر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 31.22 دولار للأونصة، وانخفض البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 1014.25 دولار، في حين ارتفع البلاتين 0.9 بالمئة إلى 969.25 دولار.

وتتجه المعادن الثلاثة لتسجيل ارتفاع أسبوعي.