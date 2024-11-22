وأشارت البيانات، التي أوردتها الجمعة وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إلى بيع إجمالي 2.26 مليون سيارة ركاب الشهر الماضي، مدفوعة بعطلة العيد الوطني التي امتدت لمدة أسبوع، وأيضا بالسياسات المعنية التي تشمل البرنامج الوطني لـ"استبدال السلع القديمة بأخرى جديدة".

وقفزت مبيعات المركبات العاملة بالطاقة الجديدة إلى قرابة 1.2 مليون وحدة الشهر الماضي، بينما انخفضت مبيعات المركبات العاملة بالوقود إلى 1.07 مليون سيارة.

وتوقعت الجمعية استمرار ارتفاع مبيعات سيارات الركاب خلال الشهر الجاري، مدفوعا بمهرجان التسوق "11.11"، ومعرض قوانغتشو الدولي الـ22 للسيارات الذي يقام خلال الفترة من 15 إلى 24 هذا الشهر.

كما توقعت الجمعية أن تحقق مبيعات سيارات الركاب زيادة بنسبة 15.4 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 2.4 مليون وحدة نوفمبر الجاري، فيما ستزداد مبيعات المركبات العاملة بالطاقة الجديدة إلى 1.28 مليون سيارة.