وقال الشيخ طحنون بن زايد في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "ناقشنا مع بيل غيتس مبادرات مبتكرة لمعالجة تحديات التغير المناخي، ودور الذكاء الاصطناعي في تعزيز التنمية المستدامة".

وأضاف: "شراكتنا العميقة مع مؤسسة بيل وميليندا غيتس تعكس التزامنا المشترك لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات العالمية الأكثر إلحاحاً".

وفي مطلع أكتوبر الماضي، قال الشيخ طحنون بن زايد في منشور على حسابه الرسمي على إنستغرام إنه اجتمع مع مؤسس فيسبوك، مارك زوكربيرغ، حيث جمعتهم "نقاشات مثمرة بشأن تشكيل مستقبل أفضل باستخدام التكنولوجيا".

وأضاف آنذاك: "تهانينا لشركة Meta على إصدار 3.2 Llama، إطلاق 3S Quest، وعرض Orion - إنها خطوات تدفع بنا نحو عالم ذكي ومتكامل".