وشملت الأرقام 50.3 مليون جنيه إسترليني تكاليف من وزارة الثقافة والإعلام والرياضة و21.7 مليون جنيه إسترليني من وزارة الداخلية لتغطية تكاليف الشرطة لحدث "يحدث مرة واحدة في الجيل" في مايو 2023، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وتُوج تشارلز في كنيسة وستمنستر في مراسم حضرتها شخصيات بارزة من جميع أنحاء العالم. كما أقيم حفل موسيقي ضخم في قلعة وندسور في الليلة التالية.

في المملكة المتحدة، تابع 18 مليون شخص آخر الحدث على أجهزة التلفزيون الخاصة بهم، وبلغت ذروة المشاهدة 20.4 مليونًا عندما توج الملك بعد منتصف النهار.

يذكر أن التتويج قد أقيم في 6 مايو 2023 وكان مناسبة رسمية ضخمة.