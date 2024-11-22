وذكرت الصحيفة أمس الخميس، أن الخبير المالي ستيفن لينش قدم طلبا للحكومة الأميركية للحصول على تصريح لتقديم عطاء لشراء خط الأنابيب في حال عُرض في مزاد في إطار إجراءات إفلاس سويسرية.

وقال لينش للصحيفة إن وجود مالك أميركي لخط الأنابيب من شأنه أن يؤثر في مفاوضات سلام مع روسيا لإنهاء حرب أوكرانيا، وسوف يخدم المصالح الأميركية طويلة الأمد.

وأضاف لينش للصحيفة "خلاصة القول: هذه فرصة تحدث كل جيل لسيطرة الأميركيين والأوروبيين على إمدادات الطاقة لأوروبا لبقية عصر الوقود الأحفوري".

وسوف يحتاج المستثمر موافقة واشنطن لإجراء تعاملات مع الشركات الخاضعة لعقوبات أميركية.

يشار إلى أن الشركة المشغلة لنورد ستريم 2 تتبع شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم.

وفي سبتمبر 2022، وقعت تفجيرات سببت ضررا فادحا وعمليات تسريب في خطي أنابيب نورد ستريم 2 و 1.

وكان نورد ستريم 1 ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا، في حين لم يدخل نورد ستريم 2 قط مرحلة التشغيل بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا وما نتج عنها من خلافات سياسية.