وجاء في التقرير، نقلا عن أشخاص رأوا نماذج أولية أو تصميمات للمنتج، أن أوبن إيه.آي ناقشت محرك البحث مع مطوري التطبيقات والمواقع الإلكترونية مثل كوندي ناست وريدفن وإيفنت برايت وبرايس لاين.

وقد تضع هذه الخطوة الشركة التي يترأسها سام ألتمان في منافسة مع غوغل التي تحظى بنصيب الأسد في سوق المتصفحات والبحث على الإنترنت.

ودخلت أوبن إيه.آي سوق البحث بالفعل بمتصفح سيرش جي.بي.تي.

ومنذ إطلاق تطبيق تشات جي.بي.تي في أواخر عام 2022، تحاول شركة ألفابت المالكة لغوغل إثبات وجودها في مجال الذكاء الاصطناعي عبر إطلاق روبوت الدردشة الخاص بها (جيميناي) والمعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي العام الماضي.

وأصبحت هيمنة غوغل على سوق محركات البحث محفوفة بالمخاطر بعد أن قالت وزارة العدل إنه يجب على الشركة بيع متصفح كروم لوضع حد لاحتكارها البحث عبر الإنترنت.