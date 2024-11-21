وذكرت غازبروم أنها ستضخ 42.4 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا اليوم، وهي نفس الكمية التي تضخها كل يوم منذ 12 نوفمبر.

وقالت شركة أو.إم.في ومقرها فيينا إن غازبروم أوقفت الإمدادات عنها يوم السبت بسبب نزاع تعاقدي. ولم تعلق غازبروم على الأمر.

ولم يتضح بعد إلى أين تم توجيه كميات الغاز المخصصة لشركة أو.إم.في.

وأظهرت بيانات من شركة تشغيل نظام النقل يوستريم أن الطلبات على التدفقات إلى النمسا من سلوفاكيا مستقرة عن اليومين السابقين، لكنها أقل بنحو 12 بالمئة عن المستويات المسجلة في نوفمبر قبل أن توقف روسيا إمدادات الغاز إلى أو.إم.في.

واتسقت الطلبات إلى جمهورية التشيك من سلوفاكيا مع المستويات التي شهدها هذا الشهر. وأظهرت البيانات أن الطلبات القادمة إلى سلوفاكيا من أوكرانيا مستقرة اليوم الخميس مقارنة بالأيام السابقة، كما لم تشهد الطلبات الخاصة بالتدفقات الخارجة من سلوفاكيا تغيرا يذكر.