وأشار المسؤول الأوروبي إلى ضرورة التريث، خاصة في ظل تصاعد التوترات التجارية والصراعات الجيوسياسية العالمية.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن جويندوز القول: "انطباعي هو أننا سنواصل خفض القيود على سياستنا النقدية خلال الشهور والفصول المقبلة .. يجب أن تكون حذرا للغاية".

وكان جويندوز يتحدث بعد تحذير البنك المركزي الأوروبي في مراجعة الاستقرار المالي لمنطقة اليورو إن التجارة تمثل الآن تهديدا إضافيا لاقتصاد منطقة العملة الأوروبية الموحدة التي تضم 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي.

وأعرب نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي عن ثقته في خفض معدل التضخم بالمنطقة إلى مستوى 2 بالمئة المستهدف خلال العام المقبل.

تأتي هذا التصريحات بعد يوم واحد من تصريحات فابيو بانيتا عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي الداعية إلى خفض أسعار الفائدة بما يكفي لضمان عدم عرقلة النمو الاقتصادي في منطقة اليورو.