وقالت الشركة الأميركية في بيان إن "فورد تكبدت خسائر كبيرة في السنوات الأخيرة" جراء "تحول الصناعة إلى المركبات الكهربائية والمنافسة الجديدة".

وأفاد متحدث باسم الشركة أن هذه الخطوة تشمل إلغاء 2900 وظيفة في ألمانيا و800 في المملكة المتحدة و300 في أوروبا الغربية بحلول نهاية عام 2027.

وقال نائب رئيس شركة فورد في أوروبا ديف جونستون في البيان "من الأهمية بمكان اتخاذ إجراءات صعبة ولكن حاسمة لضمان القدرة التنافسية المستقبلية لشركة فورد في أوروبا".

وأعلنت الشركة أنها تعمل على تعديل إنتاج طرازي إكسبلورر وكابري، ما يؤدي إلى تقليل ساعات العمل في مصنعها في كولونيا في الربع الأول من عام 2025.

وتشهد صناعة السيارات في أوروبا أزمة بسبب ارتفاع تكاليف التصنيع، والتحول المتعثر إلى المركبات الكهربائية، وتزايد المنافسة في الصين التي تمثل سوقا رئيسية.

وشركة فولكسفاغن الألمانية من بين الأكثر تضررا، إذ أعلنت في سبتمبر أنها تدرس اتخاذ خطوة غير مسبوقة بإغلاق بعض مصانعها في ألمانيا.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة فولكسفاغن أوليفر بلوم حينها إن "صناعة السيارات الأوروبية في وضع صعب وخطر للغاية".

وسبق أن أعلنت فورد في فبراير 2023 أنها تخطط لإلغاء 3800 وظيفة في أوروبا، 2300 منها في ألمانيا و1300 في بريطانيا.

وبحسب مجلس أعمال الشركة، توظف فورد حاليا نحو 28 ألف شخص في أوروبا، 15 ألفا منهم في ألمانيا.